VIDEO - De Rossi risponde alle domande della moglie Sarah: "Ma questo video va su Instagram?"

Simpatico siparietto tra Daniele De Rossi e la moglie Sarah Felberbaum. L'attrice infatti ha condiviso delle stories su Instagram in cui pone delle domande insolite a DDR. "Se mi perdessi nel supermercato dove mi cercheresti", chiede Sarah. "Alcool", risponde De Rossi. E ancora: "Una cosa strana di me che ti piace tanto?". Divertita la risposta di Daniele, che sfugge alla domanda: "Ma la metti su Instagram questa?". E infine gli chiede: "Cosa toglieresti per sempre dal mio armadio?". "Camperos e ballerine", risponde De Rossi.

?#DeRossi risponde alle "insolite" domande della moglie Sarah.

?"Ma questo video va su Instagram?", gli chiede DDR pic.twitter.com/uNEbmoe4UU — laroma24.it (@LAROMA24) June 28, 2025