Totti: "Spero che un altro 2001 possa arrivare il prima possibile, sta a società e allenatore creare una grande squadra"

DERBYDERBYDERBY - Francesco Totti è stato intervistato a margine dell'evento "CUR in campo". Ecco le parole dell'ex numero 10 giallorosso, su Ranieri e su un possibile Scudetto:

Cosa rappresenta per la piazza giallorossa un mister come Claudio Ranieri?

"Innanzitutto bisogna dirgli grazie per quello che ha fatto. Ha sempre messo la Roma davanti a tutto e a tutti, Ha portato la Roma dal basso all'alto, in Europa, siamo contenti perché è una persona straordinaria, poi è anche tifoso della Roma. Un doppio grazie".

Juventus, Milan, Inter e anche Napoli: cosa manca alla Roma per rivivere quel 2001?

"Spero che arrivi il prima possibile questo 2001, adesso sta alla società e al nuovo allenatore fare una grande squadra e una grande rosa per poter ambire a grandi competizioni".