Totti: "Il tifo di Roma è diverso dagli altri, ho scelto il cuore" (VIDEO)

CORRIERE DELLO SPORT - Oggi, 14 giugno, andrà in onda in seconda serata su Rai 2 un documentario per celebrare il centenario del quotidiano sportivo. E nel corso del documentario è intervenuto anche Francesco Totti: "Sappiamo tutti che il tifo di Roma è diverso da tutti gli altri tifi d'Italia o d'Europa. L'ho vissuto in modo diverso da tutti gli altri, anche perché mi hanno incoronato qui a Roma. L'ho fatto anche grazie a loro perché mi davano un forte aiuto. Durante la mia carriera ho avuto la possibilità di giocare in altre squadre sia in Italia che all'estero. All'estero, soprattutto al Real Madrid, dove mancava pochissimo alla firma - le parole dell'ex capitano della Roma in un'anticipazione pubblicata qualche giorno fa -. Non era un fatto di debolezza, è stato un fatto d'amore, ho scelto il cuore, ho scelto la mia vita che ho sempre dedicato alla Roma, all'amore che provavo per questi colori, per questa maglia".

