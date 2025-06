Totti: "Calcio più fisico e meno tecnico, si punti sui settori giovanili. Zeman? Non ci sono aggettivi"

Francesco Totti torna a parlare di calcio e lo fa con la consueta schiettezza, analizzando i cambiamenti del gioco moderno e sottolineando l'importanza dei vivai. La leggenda della Roma è intervenuta a Foggia, prima dell'evento benefico "Cur in campo" allo stadio Zaccheria, che ha visto la partecipazione di numerose altre ex stelle della Serie A come Panucci, Candela, Amelia e Quagliarella.

Durante la conferenza stampa pre-partita, riportata da Foggia Today, Totti ha espresso la sua opinione sull'evoluzione del calcio: "Il calcio è cambiato tantissimo, più fisico e meno tecnico rispetto a 20 anni fa. Bisogna puntare più sui settore giovanili, l'ho sempre detto e lo ribadisco e spero che si possa intervenire. Ma il calcio è sempre bello, come lo giri, quando gira la palla è sempre bello, anche da fuori e anche se hai meno talento".

Immancabile una domanda su Zdenek Zeman, figura iconica a Foggia e suo allenatore alla Roma: "Zeman l'ho sempre reputato una persona diversa dal contesto calcistico, lo reputo una grande persona, umana e con tanto di cappello. Ha sempre dato qualcosa in più, una persona eccezionale e un grande allenatore, con i pro e i contro come tutti quanti. Qui a Foggia ha fatto grandi campioni e una grande squadra. Parlare di Zeman è riduttivo, non ci sono aggettivi per definirlo".

(corrieredellosport.it)

