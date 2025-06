Sunderland, Le Bris: "Le Fée è stato determinante per il finale di stagione"

Al canale sportivo "Cronache di Spogliatoio" è intervenuto l'allenatore del Sunderland, Regis Le Bris, e ha parlato di Enzo Le Fée, riscattato dal club inglese dopo la promozione in Premier League."Sapevo che non stava vivendo un grande periodo alla Roma e gli ho chiesto se voleva venire al Sunderland a darci una mano. Enzo si è messo subito in gioco - ha detto sul centrocampista francese -. Le prime partite le ha giocate da esterno sinistro perché non avevo giocatori disponibili in quel ruolo, che non era il suo. Non ha mai fatto problemi: pur di giocare lo aveva accettato e si è messo subito al servizio della squadra. Poi si è infortunato: ha avuto un problema muscolare a una coscia ed è tornato. Ha ripreso il suo ruolo ed è stato determinante per il nostro grande finale di stagione".

