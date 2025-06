Staff Gasperini, Raimondi non seguirà il tecnico: "Sicuramente non andrò a Roma" (VIDEO)

Cristian Raimondi, attuale collaboratore tecnico dell'allenatore dell'Atalanta e figura considerata vicina a Gasperini, ha escluso categoricamente un suo trasferimento nella Capitale al seguito del tecnico.

Intervenuto ieri (1° giugno, ndr) all'evento "Zogno neroblu" - una giornata di festa dedicata all'Atalanta che si tiene a Zogno, in provincia di Bergamo - Raimondi ha dichiarato senza mezzi termini: “Futuro? Sicuramente non andrò a Roma, per essere chiari. Vedremo gli sviluppi, ci sarà da decidere il nuovo allenatore e quant’altro. Indipendente da chi sarà l'allenatore, ci dovrà essere quest’entusiasmo, quello deve essere alla base di tutto. Chi sarà l'allenatore conta relativamente…”. L'allenatore di Grugliasco dovrà rinunciare quindi a uno dei suoi storici collaboratori, lasciando da chiarire la composizione del suo staff tecnico in giallorosso.