Real Madrid-Pachuca: offese razziste a Rudiger. Xabi Alonso: "È inaccettabile". Indaga la Fifa

Un presunto caso di razzismo si è verificato durante la sfida tra Real Madrid e Pachuca, nel Mondiale per Club attualmente in svolgimento. A confermare l'episodio è stato Xabi Alonso, allenatore del Real, nel post-gara: "Toni ci ha detto qualcosa - riferendosi a Rudiger -, il protocollo Fifa è stato attivato e un'indagine è in corso. Gli crediamo. È inaccettabile".

Secondo la ricostruzione del quotidiano spagnolo, c'è stata una discussione tra l'ex difensore della Roma e Gustavo Cabral, che si sarebbe rivolto poi con un'espressione razzista verso il tedesco. Il match è stato poi interrotto per qualche minuto, ora l'episodio è al vaglio della Fifa.