Real Madrid, Huijsen: "Molto grato a Mourinho, felice di essere stato alla Roma"

AS.COM - Intervistato dal sito del quotidiano spagnolo, l'ex difensore della Roma Dean Huijsen (nuovo acquisto del Real Madrid) ha parlato tra le altre cose del momento in cui José Mourinho lo ha chiamato per convincerlo a venire nella Capitale. Queste le sue parole: "La chiamata di Mourinho a Natale? Ero con la mia famiglia e il telefono ha squillato. Non potevo crederci. Gli sono molto grato e sono molto felice di essere stato alla Roma. Mi ha scelto lui, sapete com'è fatto. È uno che non ha paura e se pensa una cosa, la fa senza paura".

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE