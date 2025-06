Real Madrid, Huijsen: "Eternamente grato a Mourinho, è uno dei migliori della storia"

Nella conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore del Real Madrid, Dean Huijsen ha ricordato la sua breve esperienza alla Roma. In particolare il difensore ha elogiato José Mourinho, che lo ha voluto nella Capitale, salvo poi essere esonerato poche settimane più tardi. "Ero alla cena di Natale quando è arrivata la chiamata di Mourinho. Gli sarò eternamente grato, per me è uno dei migliori, uno dei più grandi nella storia del calcio", le parole del nazionale spagnolo.