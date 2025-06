Ranieri in versione tifoso: Sir Claudio assiste alla partita del nipote dalla tribuna. Autografi e foto con ragazzi e genitori (VIDEO)

Giornata di relax per Claudio Ranieri. L'ex allenatore e attuale Senior Advisor della Roma ha deciso di fare una sorpresa al nipote e si è presentato in un campo di periferia in zona Marconi per assistere alla sua partita. Sir Claudio ha seguito la sfida, valida per le fasi finali il campionato esordienti promosso dalle Acli, dalla tribuna e ha scatenato grande entusiasmo tra i presenti. Ranieri si è intrattenuto con ragazzi e genitori, scattando selfie e firmando autografi.

