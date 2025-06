Quagliarella: "Finalmente a Roma ci sono persone che sanno di calcio. Con Gasperini ti metti in luce, è uno che ti dà tanto"

SKY SPORT - Ospite speciale del programma serale "Calciomercato - l'Originale", l'ex attaccante della Nazionale Fabio Quagliarella ha detto la sua anche sul nuovo ciclo in casa Roma con Gian Piero Gasperini in panchina. Queste le sue parole: "Con Gasperini cambia la cultura del lavoro, non che prima non lavorassero ma se fossi un giocatore vorrei essere allenato da lui. Perché è uno che ti dà tanto, ti fa emergere soprattutto se sei giovane, ti metti in luce con lui. Per le caratteristiche di Gasperini per me il centrocampo è fondamentale, ci vogliono giocatori che corrano oltre 90 minuti, che facciano entrambe le fasi. Devono garantire qualità e quantità, ci sarà un bel lavoro. E finalmente hanno messo in società persone che sanno di calcio e non si improvvisano a fare calcio. Sicuramente ci saranno ottimi risultati".