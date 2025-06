Parma, scelto Carlos Cuesta come nuovo allenatore: si allontana De Rossi

Arriva a sorpresa una novità importante per quanto riguarda la panchina del Parma, dopo la recente partenza di Christian Chivu destinazione Inter. Come scrive l'esperto di calciomercato infatti sembra che i crociati abbiano scelto il vice di Mikel Arteta all'Arsenal, Carlos Cuesta. I colloqui sarebbero attualmente in corso per liberarlo dal club inglese e permettergli di diventare così l'allenatore più giovane nella storia della Serie A.

Si allontana di conseguenza la candidatura di Daniele De Rossi, ancora sotto contratto con la Roma dopo il triennale della scorsa stagione.

??? EXCLUSIVE: Serie A side Parma have decided to appoint Carlos Cuesta as new manager!

Talks at final stages with Arsenal to get green light and appoint 29 year old Spanish manager who’s now leaving Assistant Head Coach role at Arsenal.

Record appointment for Serie A. ?? pic.twitter.com/jjFKl6xsML

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2025