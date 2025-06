Battendo la Fiorenzuola in finale, l'under 19 dell'Ostiamare è diventata campione d'Italia e, domani alle 15:30 verrà premiata in Campidoglio dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. I ragazzi saranno ovviamente accompagnati dal presidente Daniele De Rossi e da tutta la società capitolina per festeggiare il grande traguardo raggiunto.

(agi.it)