Ostia si tinge di giallorosso: stasera Aldair, Tonetto e Scarchilli ospiti dell'evento di Roma Capitale e Sky. Poi Pluto a "Calciomercato - L'Originale"

Ostia Lido si accende con i riflettori di Sky Sport e di Roma Capitale per il progetto "Roma Smart Tourism", che vedrà la trasmissione "Calciomercato – L’Originale" in diretta dal pontile dal 30 giugno al 4 luglio. Protagonisti della serata inaugurale di oggi saranno tre indimenticati ex giallorossi: Aldair, Max Tonetto e Alessio Scarchilli. I tre racconteranno la loro esperienza sportiva, dal calcio al padel e al footvolley, durante l'evento "Ostia Mare di Roma, culla di Campioni", che andrà in onda in streaming sui profili social di Roma Capitale a partire dalle ore 21:30.

L'iniziativa, promossa da Roma Capitale e finanziata dal Ministero del Turismo, mira a unire il grande racconto sportivo nazionale con la valorizzazione del territorio e dei suoi giovani talenti. Dopo la diretta streaming, la serata proseguirà infatti in tv: dalle 23:00, Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e i loro ospiti prenderanno la linea su Sky Sport per la consueta puntata di "Calciomercato – L’Originale". E anche qui ci sarà un tocco di romanismo: "Pluto" Aldair, dopo aver partecipato al primo evento, si unirà al cast della trasmissione come opinionista per commentare le ultime notizie di mercato.

