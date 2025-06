Opta: la Roma non ha mai perso il derby con la Lazio alla 4ª giornata

In vista della nuova stagione e della composizione del calendario, Opta ha condiviso una statistica interessante che riguarda la Roma e i suoi precedenti contro la Lazio in Serie A quando l'incontro è caduto alla quarta giornata di campionato.

Secondo i dati forniti, la Roma vanta un record di imbattibilità nelle tre occasioni in cui ha affrontato i biancocelesti in questo specifico turno. Il bilancio è di due vittorie per i giallorossi – un 1-0 nell'ottobre del 1935 e un 2-0 più recente, nel settembre del 2013 – e un pareggio, per 1-1, registrato nell'ottobre del 1937.