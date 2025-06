Montemurro (pres. Confederazione Calcistica Italiana): "Totti nella Nazionale di calcio a 8? Il sogno è molto vivo" (VIDEO)

CALCIOMERCATO.IT - Andrea Montemurro, Presidente della Confederazione Calcistica Italiana, ha rilasciato un'intervista nel corso della trasmissione 'Ti Amo Calciomercato' e tra i vari temi trattati si è soffermato su un possibile inserimento di Francesco Totti nella Nazionale Italiana di calcio a 8. Ecco le sue parole: "Sicuramente il sogno di portare Totti in azzurro è molto vivo. Totti per noi è un punto di riferimento, ma ci sono altre idee. A me piacerebbe personalmente portare Quagliarella, ma anche Giovinco. La fascia di capitano? Ora ce l'ha Di Natale, se Totti dovesse venire ci sarebbe un bel dualismo e un tridente con Moscardelli sarebbe meraviglioso".