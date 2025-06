Massi (pres. Sambenedettese): "Amichevole con la Roma? Proporremo il 13 o 14 agosto. Sono sicuro: con Gasperini e Ranieri si vincerà"

CENTRO SUONO SPORT - Vittorio Massi, presidente della Sambenedettese, è intervenuto nella trasmissione 'Bar Forza Lupi', parlando della stagione passata, che ha visto la sua società tornare in Serie C e della possibile amichevole con la Roma.

Presidente, innanzitutto, congratulazioni per la promozione in serie C. Lei ha fatto una grande impresa, riportando la Sambenedettese nel calcio professionistico.

"La ringrazio, ma io non ho fatto niente di clamoroso. Ho avuto dei buoni collaboratori, e ho cercato di fare del buon calcio, il calcio delle famiglie"

È vero che lei ha una grande simpatia per la Roma?

"Nella mia casa ci sono sempre state una bandiera della Sambenedettese e una della Roma. I miei tre figli, che vivono e studiano a Roma, sono tifosi romanisti. La Roma ha una tifoserie bellissima, che riesce a creare delle grandi atmosfere all’Olimpico.. Spero di poterla ospitare nel nostro stadio per un’amichevole estiva, anche per festeggiare insieme la promozione, visto è gemellata con i nostri tifosi. Parliamo di due grandi tifoserie, diverse per numeri ovviamente, ma ugualmente appassionate"

La data dell’amichevole?

"Per quanto riguarda la data, considerando i calendari rilasciati dalla Lega, penso il 13-14 agosto. Proporremo alla Roma queste date. Speriamo che si possa fare"

Ricorda l’ultima volta che è stato all’Olimpico a vedere una partite della Roma?

"Quest’inverno, un giovedì, per una gara di Europa League, con biglietto che mi hanno regalato i miei figli"

[...]

Cosa pensa di Gasperini allenatore della Roma e di Ranieri in veste di dirigente?

"Parliamo di due grandi protagonisti del calcio. Ranieri doveva essere chiamato prima a rivestire il ruolo di CT della Nazionale, non serviva l’ennesima impresa fatta sulla panchina della Roma per scoprirlo. Gasperini ha fatto crescere l’Atalanta, portandola stabilmente nei piani alti della Serie A e a vincere in Europa. Ora si confronterà con una piazza importante ed allenerà una grande squadra. Questa accoppiata farà vincere la Roma, ne sono sicuro"