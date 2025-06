Massara: "Contento per il Pescara in B, ennesima impresa della carriera di Baldini" (VIDEO)

Anche Frederic Massara si congratula per la promozione del Pescara in Serie B, battendo in finale playoff la Ternana. Ieri il ds, accostato in queste ore alla Roma, è intervenuto ai microfoni dell'emittente pubblica: "Sono molto contento per un club e per una città a cui sono molto legato, che può festeggiare una bella promozione che li riporta ad una dimensione più consona alla sua storia. È stato veramente un bel percorso, anche inatteso, ma più entusiasmante per questo motivo". "Baldini è un ottimo allenatore, ha compiuto l'ennesima impresa della sua carriera. Ancora una volta ha saputo dare una chiara identità alla squadra attraverso un calcio sempre propositivo, un carattere indomito. È riuscito a creare un forte connubio con l'ambiente che li ha accompagnati fino alla finale che verrà ricordata a lungo", ha concluso.

(rainews.it)

GUARDA IL VIDEO