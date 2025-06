Marsiglia, ufficiale: Antonello nominato nuovo direttore generale (COMUNICATO)

Niente Roma per Alessandro Antonello. L'ex CEO dell'Inter era stato a un passo dalla società giallorossa per sostituire Lina Souloukou, ma alla fine l'affare non è andato in porto e ad approfittarne è il Marsiglia. Il club francese lo ha infatti ufficialmente nominato nuovo direttore generale e inizierà a ricoprire la carica dal 1° luglio. Ecco il comunicato del club: "L'Olympique de Marseille annuncia la nomina di Alessandro Antonello come Direttore Generale. Questa assunzione, guidata da Pablo Longoria con la partecipazione del Consiglio di Sorveglianza e l'approvazione del proprietario Frank McCourt, fa parte del piano della società di affermarsi come uno dei 24 club più importanti d'Europa, sia in termini sportivi che istituzionali. Alessandro Antonello entrerà a far parte del Consiglio di Gestione dell'Olympique de Marseille, insieme al Presidente Longoria e ad Alban Juster, Direttore Generale - Finanza e Conformità. All'Olympique de Marseille Alessandro Antonello sarà responsabile dello sviluppo economico del club. Guiderà la strategia per aumentare e diversificare i ricavi, garantire il pieno sfruttamento del potenziale dell'Orange Vélodrome, accelerare la trasformazione digitale del club e rafforzare l'influenza internazionale del marchio OM, in uno spirito di gestione sostenibile e responsabile. Lavorando a stretto contatto con i team di gestione, svolgerà un ruolo fondamentale nell'attuazione del piano di crescita e di sana gestione proposto dal proprietario e presidente del club. [...]

Alessandro Antonello: 'È un grande onore e sono orgoglioso di entrare a far parte di un club iconico come l'Olympique de Marseille. Sono felice di lavorare al fianco di Pablo Longoria, Alban Juster e di tutta la squadra. Vorrei ringraziare il proprietario Frank McCourt e il presidente Longoria per la fiducia che hanno riposto in me. L'OM è un club unico, con una storia e un'ambizione rari nel calcio europeo. Dedicherò tutte le mie energie al progetto guidato da Pablo Longoria per costruire un futuro radioso per il club'.

L'arrivo di Alessandro Antonello sarà effettivo dal 1° luglio 2025".

