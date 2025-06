Marino: “Massara? La Roma ha fatto bene a riportarlo a casa. Gasperini? L’unico innovatore della Serie A”

CALCIOMERCATO.IT - Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni della testata giornalistica per parlare della nuova Roma e del neo direttore sportivo Frederic Massara. Ecco le sue parole

Sulla nuova Roma

“La triade Gasperini-Ranieri-Massara la vedo molto bene. Il dialogo tecnico fra Ranieri e Gasperini sarà di altissimo livello con il primo che smusserà qualche aspetto del secondo che è un allenatore che dà delle garanzie straordinarie. Sa curare la preparazione atletica e, per come mette le squadre in campo, sappiamo tutti che è un allenatore che fa una corsa a parte, forse l'unico vero innovatore degli ultimi anni in Serie A”.

Su Massara

“Voi conoscete il mio rapporto con Massara, mi reputo un po' un suo mentore insieme a Galeone. Conoscendolo bene, pensare che quando lo portai il primo anno a Pescara lui andava per la prima volta fuori dalla Lombardia, veniva a cena a casa mia, è un ragazzo competente, professionale, penso che abbia fatto benissimo la Roma a riportarlo a casa”.