Delvecchio: “Io un romano nato a Milano. Derby? Tanti gol perché lo vivevo con la leggerezza giusta” (VIDEO)

IDEALISTA.IT - L'ex attaccante giallorosso Marco Delvecchio ha rilasciato un'intervista al sito dell'agenzia immobiliare per la rubrica A casa dei campioni, in cui analizza anche il suo rapporto con Roma e con i derby. Ecco di seguito uno stralcio.

Ti sei definito un “romano nato a Milano”, come mai senti una connessione così forte con la città?

"Sin da quando sono arrivato qui, la città e la gente mi ha fatto sentire subito importante. (...) Scoprendo Roma me ne sono innamorato e ho chiesto io, alla fine della prima stagione in giallorosso, di poter rimanere nella Capitale perché era scattata una sintonia speciale, soprattutto per il carattere dei romani, che è più simile al mio. Io sono uno che ride e scherza sempre. Poi a Roma c’è bel tempo e il mare vicino, e senza dubbio è la città più bella al mondo", ha dichiarato Super Marco.

Un affetto, il tuo, ricambiato dai tifosi della Roma, anche per via di quei nove gol nei derby. Qual era il tuo segreto quando arrivava la stracittadina?

"Il derby è stata una parte importante della mia carriera a Roma. Conoscevo l'importanza di questa partita, ma la vivevo con la leggerezza giusta. Riuscivo a dare il meglio perché entravo in campo concentrato, ma senza la pressione e la tensione che si viveva in tutta la città già da un mese prima e che, magari, altri miei compagni che sono nati cresciuti qua sentivano in particolar modo. Quindi questo modo un po’ incosciente di vivere la partita faceva sì che potessi rendere al meglio. È per questo che ho fatto tutti quei gol".

