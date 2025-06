Lutto nel mondo del cinema: è morto Alvaro Vitali. La Roma: "Addio 'Pierino', cuore giallorosso"

Il mondo del cinema piange Alvaro Vitali, scomparso oggi all'età di 75 anni a Roma, a seguito di una broncopolmonite recidiva che lo aveva tenuto ricoverato nelle ultime due settimane, come confermato dalla sua ex moglie Stefania Corona.

Nato a Roma il 3 febbraio 1950, Vitali cresce in una famiglia della piccola borghesia. Dopo la terza media lavora come elettricista, finché Federico Fellini, durante un provino nel 1969, lo inserisce in "Fellini Satyricon", dando inizio a una carriera caratterizzata da una simbolica transizione: da ruoli secondari in opere d'autore (tra cui "I clowns" e "Amarcord") alla consacrazione come volto popolare del cinema italiano.

Arriva il messaggio di condoglianze della Roma: "La Roma piange la scomparsa di Alvaro Vitali, indimenticabile volto della commedia all'italiana e si stringe al dolore della famiglia. Addio "Pierino", cuore giallorosso".