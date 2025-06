Intervistato in questi ultimi giorni dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è tornato sul derby del 2022 perso per 3-0 contro la Roma di José Mourinho. Queste le sue parole: "Il Derby perso 3-0? Devastante. Quella settimana è stata dura. Mi vergognavo a Formello, non parlavo a nessuno, nemmeno ai giocatori..".

