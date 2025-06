Lazio, l'autogol di Lotito: mercato bloccato per una norma votata dallo stesso presidente

La Lazio ha il mercato in entrata bloccato. Il club biancoceleste ha sforato tutti e tre i parametri del NOIF (indice di liquidità, indicatore di indebitamento e del costo del lavoro allargato) e per risolvere la situazione servirebbe una maxi ricapitalizzazione. Da giorni Lotito sta tentando di convincere gli altri club della Lega affinché le nuove norme del NOIF (in vigore dal primo luglio) possano essere efficaci già da questa sessione stiva. Tuttavia, una norma voluta e firmata da lui nel dicembre del 2023, obbliga a una ricapitalizzazione per ripianare il debito con i tre parametri. Con l'entrata in scena del nuovo regolamento, invece, dei tre parametri ne rimarrebbe soltanto uno: il paletto del costo del lavoro. Da questo punto di vista, il deficit biancoceleste è minimo e il presidente Lotito potrebbe risolvere con un versamento minimo.

(repubblica.it)