La Roma ricorda Giuliano Taccolo con 5 oggetti dell'Archivio Storico

Iniziativa del club giallorosso per ricordare Giuliano Taccola. La società ha pubblicato una nota con le foto di 5 oggetti dell'Archivio Storico per commemorare l'indimenticabile attaccante giallorosso. Ecco la nota della Roma:

"Il 28 giugno del 1943 nasceva Giuliano Taccola, indimenticabile attaccante della Roma tra il 1967 e il 1969. Per celebrarlo, pubblichiamo cinque oggetti custoditi nell'Archivio Storico della Società.

Il Club in suo onore

Tra le prime iniziative volte a ricordare Giuliano Taccola, c'è quella del Roma Club Primavalle, che viene intitolato a lui e che organizza un torneo in sua memoria. Questa è la medaglia della prima edizione. In rilievo, iscrizione con la denominazione della manifestazione sportiva in memoria di Taccola, l'anno e il nome del Roma Club.

La numero 9

Il 20 marzo 1969 una folla sterminata partecipa ai funerali del centravanti giallorosso presso la Basilica di San Paolo Fuori le Mura. Questa è la maglia numero 9 che viene portata dalla Società alla cerimonia e viene posta sul feretro all'uscita dalla chiesa. La maglia è stata donata al Club dal nipote di Taccola, Marcello Candidi.

L'idolo dei tifosi

Giuliano Taccola era un idolo della tifoseria. Lo testimonia questo stendardo arancio e rosso, realizzato artigianalmente. Sulle due metà del manufatto è realizzata con fettucce di tessuto applicate a filo la dicitura "W Taccola".

Un trofeo per Giuliano

Medaglia commemorativa della quarta edizione del "Trofeo Notturno Giuliano Taccola", organizzato dal Roma Club Giuliano Taccola - Primavalle" nel 1972. Al dritto è presente un ritratto di Taccola in maglia da gioco con l'iscrizione "Giuliano Taccola". Sul rovescio è invece presente l'iscrizione "4° Trofeo Notturno G. Taccola 1972", corredato sul bordo dal nome del Roma Club.

Il suo gol al Vicenza

L'8 dicembre 1968 la Roma batte il Lanerossi Vicenza 2-1. Tra i marcatori c'è anche Giuliano Taccola, come viene annotato nel registro, probabilmente redatto da Vincenzo Biancone, che contiene le partite amichevoli e ufficiali disputate dalla Prima Squadra dell'AS Roma nella stagione 1968/1969".

