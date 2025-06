La Roma rende omaggio ad Alberto Sordi a 105 anni dalla sua nascita: "Perché Alberto, ovviamente, era romanista"

Oggi, 15 giugno, ricorre il 105° anniversario della nascita di Alberto Sordi, indiscusso simbolo di romanità e tifoso della Roma. L’attore e regista – celebre per aver incarnato l’anima popolare della Capitale – è stato omaggiato dal club giallorosso con un articolo dedicato ai suoi aneddoti e alle battute più ironiche sul calcio, tratte dai suoi film.

Tra i ricordi più iconici, spicca la sua presenza al Derby del 27 ottobre 1957 all’Olimpico, testimoniata da un vivace racconto pubblicato su L’Unità, in cui Sordi descrive la passione travolgente dei tifosi romanisti: "A Roma-Lazio non mi piace mancare… troppi emozioni".

Negli anni ’60, partecipò con entusiasmo a momenti giallorossi, come la proiezione privata del film La mia signora nel 1964, poco prima della conquista della Coppa Italia da parte della Roma.

Il legame tra Sordi e il calcio si manifestò ufficialmente nel 1970 con il film Il presidente del Borgorosso Football Club, definito da lui stesso una celebrazione del calcio italiano: "Io lo amo profondamente".

Anche in pellicole successive, come Un giorno in pretura (1953), Il marito (1958) e Il tassinaro (1983), la sua passione per la Roma emerge limpida tra battute irriverenti e gesti di pura romanità, sempre con un gran “Forza Roma” stampato in bocca.

(asroma.com)

