La Lazio e la gaffe in inglese: la nuova academy a Rieti diventa "l'Accademy" (FOTO)

La Lazio ha da poco inaugurato una nuova iniziativa dedicata alla promozione dello sport giovanile in collaborazione con il Rieti FC. Alla conferenza stampa di presentazione, però, il club biancoceleste si è reso protagonista di una gaffe linguistica. Infatti, il nuovo progetto è stato chiamato "Lazio Academy", peccato solo che la parola in questione sia stata scritta male in lingua inglese e l'academy è diventata "Accademy".