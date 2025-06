Koné: "Ranieri ha rimesso la società al suo posto. La finale di Champions? La pressione del PSG mi ha scioccato"

Dopo l'ottima stagione disputata con la maglia della Roma, Manu Koné è stato chiamato da Didier Deschampes per gli impegni della nazionale francese. Il centrocampista, arrivato in estate dal Borussia Monchengladbach, è quindi intervenuto in conferenza stampa dove ha parlato dei risultati ottenuti con la Roma e della finale di Champions League tra il PSG e l'Inter. Ecco le sue parole.

Sulla sue prestazioni con la Francia

"La mia prima convocazione è arrivata a settembre e sono qui ancora oggi. Cerco di dare il massimo e di restare me stesso. Sono felice di essere qui, abbiamo una buona squadra e spero che lavoreremo insieme il più possibile".

Su PSG-Inter

"Essendo parigino, sono ovviamente felice per loro e spero che vincano altri trofei. La pressione del Psg mi ha scioccato. L’Inter è una squadra molto forte, averla contrastata in quel modo è scioccante. È difficile infliggerle un 5-0. I parigini hanno un grande futuro, hanno una squadra che ispira già altri club".

Sulla stagione appena conclusa con la Roma

"I risultati sono contrastanti, nel senso che collettivamente abbiamo fatto molta strada, abbiamo avuto tre allenatori. Sono anche arrivato in un nuovo club e c’è stata una concorrenza molto agguerrita. Claudio Ranieri ha rimesso la società al suo posto. Eravamo 14esimi e alla fine, in una o due partite, avremmo potuto raggiungere la Champions League. Anche i calciatori della Juve hanno fatto il loro lavoro. Questa è la vita, giocheremo in Europa e ne siamo orgogliosi".

Su chi vincerà il Pallone D'Oro

"Ci sono due giocatori francesi molto bravi che possono farcela. Uno gioca per il Psg, l’altro per il Real Madrid. Voterò per entrambi".