Kessié: "Non sono venuto in Arabia solo per guadagnare soldi"

In occasione della presentazione del suo secondo libro qualche giorno fa, Franck Kessié ha parlato anche del suo futuro. L'ex centrocampista di Atalanta, Milan e Barcellona, attualmente all'Al-Ahli, è stato accostato alla Roma di Gasperini. "Francamente sono molto orgoglioso - ha detto parlando della sua stagione con il club arabo -. Abbiamo regalato al nostro club la prima Champions League asiatica. È storico! Abbiamo formato una bella squadra con grandi nomi come Riyad Mahrez, Mendy, Demiral, Ibanez... E lo abbiamo fatto con serietà. Non siamo venuti in Arabia Saudita solo per gli stipendi. Siamo venuti a vincere, a lasciare il segno. Ed è quello che abbiamo fatto".

"La prossima stagione punteremo ancora più in alto - ha aggiunto -. C'è il campionato, la coppa nazionale e la Supercoppa. Sono ancora sotto contratto per una stagione. Dopo vedremo... Ma finché gioco, voglio lasciare il segno".

(supersport.ci)

