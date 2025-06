Termina dopo quattro stagioni e 77 presenze l'avventura di Alessandro Florenzi al Milan. L'ex terzino della Roma lascia il club rossonero a parametro zero in seguito alla scadenza del contratto, diventando così svincolato. "Leader in campo e fuori: grazie di tutto, Spizzi!", il messaggio con cui il Milan saluta Florenzi su X.