Hummels sarà opinionista Champions per Prime Video Germania: "È il primo passo dopo la carriera da giocatore"

Poco dopo il suo ritiro dal calcio giocato, Mats Hummels, che ha vestito la maglia della Roma in questa stagione, è pronto a intraprendere un nuovo percorso come opinionista per la piattaforma di streaming Prime Video Germania. A partire dalla prossima stagione, il campione del mondo tedesco sarà uno dei volti delle trasmissioni dedicate alla Champions League.

"Ho già annunciato nel mio documentario che il ruolo di opinionista televisivo sarebbe stato probabilmente il mio primo passo da professionista dopo la carriera da giocatore", ha dichiarato Hummels a Bild. "Prime Video è perfetto per me. Martedì sera, una partita importante di Champions League, e in una giuria di esperti, cosa che non vedo l'ora di fare", ha aggiunto.

Su Prime Video, Hummels farà parte di un team di esperti che include figure come Matthias Sammer, Christoph Kramer, Tabea Kemme e Josie Henning, alternandosi nel commento delle prestigiose sfide europee. Il difensore vanta una notevole esperienza nella competizione, avendo disputato nove edizioni di Champions League con il Borussia Dortmund e tre con il Bayern Monaco, per un totale di 90 presenze e una finale raggiunta con il Borussia Dortmund nella stagione 2023/24.