"Roma deve essere una città dello sport, questo significa a tutti i livelli. Significa finalmente dotare Roma di stadi della Serie A importanti, ma anche avere un'impiantistica diffusa a tutti i livelli, per tutti gli sport. Un impegno enorme che ci siamo dati e che stiamo realizzando". Lo ha dichiarato il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, a margine della premiazione della squadra dell'Ostiamare under 19 in Campidoglio.