Gravina: "Commissario stadi sarà un tassello fondamentale per i nuovi impianti"

''Commissario stadi? Ho parlato con il ministro Abodi e credo che domani nel consiglio dei ministri ci sarà l'approvazione nel decreto sport, non conosco i contenuti e i nomi, nel rapporto di confronto con il ministro non ho curiosità nel conoscere i nomi, posso esprimere solo apprezzamento per questa nomina che sarà un altro tassello fondamentale nel rilanciare l'idea della ristrutturazione o costruzione di nuovi stadi''. Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, dopo il consiglio federale. ''C'è un fermento positivo meraviglioso che non si percepiva da tempo, diverse città sono interessante anche perché si stringono tempi per il primo ottobre 2026 per candidarsi come stadi per accogliere Euro 2032 - ha aggiunto Gravina -. Per noi è un evento positivo, aspettiamo con ansia e cercheremo di capire il contenuto del decreto sport e ci mettiamo a disposizione. Amiamo remare nella stessa direzione per risolvere problemi del mondo del calcio''.