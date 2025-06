Gomez: "Gasperini è un fenomeno, ma la piazza dovrà aiutarlo. La sua vera Roma si vedrà a febbraio"

Alejandro "Papu" Gomez, uno dei giocatori simbolo di Gian Piero Gasperini, ha parlato del suo ex allenatore e della nuova avventura alla Roma. Intervistato a margine dell'"Illumia Padel Cup" a Castenaso, il campione del mondo argentino ha elogiato il tecnico ma ha anche lanciato un messaggio all'ambiente giallorosso: "Gasp è un fenomeno. A Bergamo era in un’isola perfetta, ora ha una sfida bella impegnativa: ma anche la piazza dovrà aiutarlo, perché fino a gennaio-febbraio non si vedrà la vera Roma di Gasperini".

Il "Papu" ha anche parlato del suo futuro personale, dopo la squalifica per doping. "Voglio tornare a giocare a calcio e sono pronto: da un anno e mezzo mi alleno forte, sto spingendo come un matto per cercare di tenere il fuoco acceso", ha dichiarato. L'argentino ha confermato di aver ricevuto offerte sia dall'Italia che dall'estero: "Spero prestissimo. Mi hanno cercato club all’estero, qualcuno in Italia: voglio decidere entro quindici-venti giorni, perché la mia idea è andare in ritiro".

(sport.quotidiano.net)

