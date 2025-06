Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: i dipendenti AS Roma donano a Trigoria con il supporto di Croce Rossa Italiana

Altra lodevole iniziativa della Roma. Il club ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale con la quale ha comunicato di contribuire alla raccolta di plasma in occasione della Giornata Mondiale del Donato di sangue. Ecco la nota:

"Nuova iniziativa del Club per contribuire alla raccolta di plasma in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue del 14 giugno. Il programma di sostenibilità e di volontariato del Club “Stronger Together”, attivo da diversi anni per portare benefici al territorio tramite l’intervento diretto della grande famiglia giallorossa, si arricchisce di un’ulteriore iniziativa dei dipendenti dell’AS Roma con lo scopo di compiere un gesto di grande responsabilità sociale. Grazie al supporto di Croce Rossa Italiana Comitato Municipio 9 di Roma , che ha inviato un’autoemoteca al Centro Sportivo Fulvio Bernardini nei pressi del Campo Agostino Di Bartolomei, diversi dipendenti del Club hanno partecipato con entusiasmo alla raccolta di sangue per compiere un gesto d’amore e di grande generosità.

Le sacche raccolte saranno donate all’IFO, l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e all’Istituto Dermatologico San Gallicano, centri di eccellenza dedicati alla cura e alla ricerca sui tumori, con particolare attenzione ai tumori rari".