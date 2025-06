FOTO e VIDEO - Acuna come Dybala-Guendouzi nel derby: il terzino mostra i parastinchi con la vittoria del Mondiale a Dumfries

Il 26 giugno è andata in scena la partita tra Inter e River Plate, valida per l'ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club, e si è conclusa con il punteggio di 2-0 per i nerazzurri. A far parlare di questa sfida è stata però soprattutto l'incredibile rissa al fischio finale che ha coinvolto Marcos Acuna e Denzel Dumfries. Il terzino argentino ha voluto imitare quanto fatto da Paulo Dybala a Matteo Guendouzi nel derby del 6 aprile 2024 e ha mostrato all'esterno olandese i parastinchi con la vittoria del Mondiale. Argentina e Olanda diedero vita a un quarto di finale ricco di tensione e si concluse con il successo dell'Albiceleste ai calci di rigore (dopo il 2-2 dei tempi regolamentari).

