Fair Play Finanziario: la Roma deve rientrare di 18 milioni. Il club giallorosso potrebbe incassarne 10 dalla ridistribuzione dei diritti tv esteri

Arriva una novità importante per quanto riguarda la Roma e il Fair Play Finanziario. A rivelarla Paolo Assogna su Manà Manà Sport. Secondo il giornalista, il club giallorosso deve rientrare di 18 milioni entro il 30 giugno, un traguardo possibile tramite cessioni ma non solo. Esiste, infatti, un contenzioso in corso tra la Lega Serie A e la IMG, una società incaricata della distribuzione internazionale dei diritti televisivi del campionato. Un’eventuale risoluzione favorevole del caso potrebbe sbloccare fondi aggiuntivi da ridistribuire tra i club, Roma compresa, che in questo caso incasserebbe 10 milioni. La data limite è proprio il 30 giugno. Un’entrata che potrebbe aiutare il club dei Friedkin ad avvicinare l'equilibrio di bilancio.

(Manà Manà Sport)