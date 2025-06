Europei U21, Spagna-Italia: Pisilli titolare, Baldanzi parte dalla panchina

Questa sera alle 21, l’Italia Under 21 affronterà la Spagna per l’ultima partita del girone degli Europei. Entrambe le formazioni arrivano al match a punteggio pieno e, stasera in palio c’è la vetta del Gruppo A. Da poco il profilo Twitter dell’Italia ha diramato gli 11 titolari. Tra le scelte del ct Carmine Nunziata c’è anche il romanista Niccoló Pisilli. Tommaso Baldanzi invece, andrà in panchina dopo l’infortunio accusato contro la Slovacchia.