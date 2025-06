Ettore Viola: "Gasperini, Massara e Ranieri sono sinonimo di serietà e preparazione. C'è tutto per fare bene"

ALLROMA.COM - Ettore Viola, figlio dello storico presidente della Roma Dino Viola, ha rilasciato un'intervista al sito e tra i vari temi trattati si è soffermato sul nuovo progetto del club giallorosso con la triade Ranieri-Gasperini-Massara. Ecco le sue parole.

Cosa ne pensa della scelta fatta dalla Roma di riprendere Massara?

“Mi piaceva già quando precedentemente era alla Roma, mi sembra una persona seria, preparata e onesta, tre complimenti piuttosto importanti. Mi è sempre piaciuto molto, è un ottimo acquisto, preparato e competente tra l’altro”.

Questa nuova triade cosa potrà permettere alla Roma di fare?

“Finalmente abbiamo un allenatore preparato, un direttore sportivo competente come Massara che conosce il mercato italiano e non solo. Abbiamo tutte le possibilità per far bene”. [...]

Si parla tanto di questo Fair Play Finanziario vista la scadenza fissata per il 30 giugno, secondo lei quale potrebbe essere il calciatore da sacrificare?

“Ci vuole la capacità di non aver fretta e di sapere scegliere. Le persone preparate ora ci sono tutte, Gasperini, Massara e Ranieri sono sinonimo di grande serietà e di grande preparazione. Ci vorrà anche un po’ di fortuna, ma ci sono tutti i presupposti per far meglio degli anni passati, quando c’era un ds straniero ma non c’era uno tipo Ranieri”. [...]

Con 4-5 acquisti Roma da Champions o si può ambire a qualcosa di più?

“Mi sembra difficile comprare già dei giocatori per qualcosa in più della Champions. [...] Ranieri è e sarà un valore aggiunto. Il mercato è talmente grande e pieno di giocatori interessanti, mi auguro che sappiano scegliere le persone giuste al posto giusto”.

