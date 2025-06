ECA e FIFA si incontrano a Miami in vista del Mondiale per Club: presente anche Dan Friedkin (FOTO)

Vigilia importante per il nuovo Mondiale per Club FIFA a 32 squadre, con l'Executive Committee dell'ECA (European Club Association) che si è riunito oggi a Miami. Tra i temi all'ordine del giorno, come comunicato dall'ECA stessa, la revisione della stagione 2024/25, il successo dei nuovi format delle competizioni e le priorità strategiche per il calcio maschile, femminile e giovanile.

A seguire l'incontro del Comitato Esecutivo, l'ECA e la FIFA hanno co-ospitato un vertice di alto livello che ha visto la partecipazione dei principali stakeholder globali. Presenti il presidente della FIFA Gianni Infantino, il presidente della CONMEBOL Alejandro Domínguez, il Capo dello Sviluppo Globale del Calcio FIFA Arsène Wenger, la Chief Football Officer FIFA Jill Ellis, membri del Consiglio e i rappresentanti di tutti gli 11 club membri dell'ECA che parteciperanno alla competizione. Tra questi, si segnala la presenza anche del presidente della Roma, Dan Friedkin.

Earlier today in Miami ??, ECA’s Executive Committee convened on the eve of the opening match of the inaugural 32-team @FIFACWC.



The ExCo reviewed the 2024/25 season and the success of new competition formats and discussed strategic priorities in men’s, women’s and youth… pic.twitter.com/o0JlzRdeNg

— ECA (@ECAEurope) June 13, 2025