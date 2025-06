Doppio incarico per Ranieri? Ecco la norma federale che lo vieta

In queste ore si sta ragionando su un possibile doppio incarico per Claudio Ranieri tra commissario tecnico della Nazionale e dirigente della Roma. Una mossa che sarebbe però vietata dal regolamento federale, in particolare dall'articolo 40 del "Regolamento del settore tecnico", che al comma 4 stabilisce: "Gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali della F.I.G.C. ed i loro Vice nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto consensualmente". In pratica nessun ct azzurro può lavorare come allenatore o in veste di qualsiasi alto ruolo per una società.