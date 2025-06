Catanzaro: Aquilani è il nuovo allenatore

Alberto Aquilani riparte dal Catanzaro dopo le esperienze con la Fiorentina Primavera e il Pisi. L'ex centrocampista della Roma, tra le altre, è ufficialmente il nuovo allenatore del club che milita in Serie B. "L’US Catanzaro 1929 comunica di aver trovato l’accordo con Alberto Aquilani, cui sarà affidata la guida tecnica della prima squadra per le prossime due stagioni - si legge nel comunicato ufficiale -. Nato a Roma nel 1984, Aquilani ha avuto una brillante carriera da calciatore, vestendo – tra le altre – le maglie di Roma, Liverpool, Fiorentina e Juventus, oltre a collezionare diverse presenze con la Nazionale italiana. Dopo il ritiro, ha intrapreso il percorso da allenatore, guidando con successo la Primavera della Fiorentina – con cui ha conquistato due Coppe Italia e una Supercoppa di categoria – e successivamente il Pisa in Serie B nella stagione 2023/2024".