Calciomercato Roma: l'entourage di Svilar ha incontrato Tare. La proposta dei giallorossi è considerata bassa

Il Milan si muove per Mile Svilar. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira su X, infatti, giovedì scorso gli agenti del portiere giallorosso hanno incontrato Igli Tare, nuovo direttore sportivo rossonero. Il Milan è pronto a offrire un contratto fino al 2030 a 3,3 milioni annui e la proposta della Roma, che vorrebbe tenerlo, sarebbe al momento considerata bassa.

? Excl - Igli #Tare has met Mile #Svilar’s agents in #Milan last Thursday. #ACMilan are ready to offer a contract until 2030 (3,3M/year) to the serbian goalkeeper. #ASRoma would like to keep him, even if their bids to extend until 2030 has been considered low so far. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 8, 2025