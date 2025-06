Cafu: "Spero che Gasperini possa fare bene, a Roma c'è pressione"

Marcos Cafu, ex calciatore della Roma, è intervenuto in occasione della Milano Football Week a Milano, evento organizzato de La Gazzetta dello Sport. Questo uno stralcio delle sue parole:

Gasperini alla Roma? Come lo vedi?

“Speriamo che possa fare bene. A Roma c’è pressione, è una piazza calda”.

Tra Kakà e Totti chi scegli?

"Kakà è stato bravo a Milano e Totti a Roma (ride ndr). Sono giocatori che amavi vedere giocare, ragazzi straordinari per il calcio. Forse a Totti è mancato giocare in una piazza diversa".

Capello e Ancelotti sono simili?

“Parliamo di due allenatori vincenti che hanno fatto tanto per il calcio italiano. Capello ha vinto a Roma e non è facile vincere li. A Milano invece è diverso, non si possono paragonare. Sono entrambi molto bravi”.