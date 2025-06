Boniek: "Mi piacerebbe tornare alla Roma, ma dipende dai Friedkin"

RETESPORT - L'ex calciatore della Roma e vicepresidente esecutivo della UEFA, Zibi Boniek, ha parlato ai microfoni dell'emittente. Il dirigente polacco ha speso belle parole per il presidente Dan Friedkin e si è soffermato sulla possibilità di lavorare per il club giallorosso. Elogi infine anche per il trio Ranieri-Gasperini-Massara.

Qual è la posizione di Friedkin nell’ECA?

"È un’organizzazione indipendente, collabora molto con la UEFA perché sono in buonissimi rapporti. Dan Friedkin gode di ottima considerazione da parte di tutti, è una persona per bene e vista in maniera positiva. Dopo la finale di Budapest siamo tornati insieme in aereo e lui era triste perché c’era la possibilità di vincere l’Europa League e accedere in Champions".

Ranieri-Massara-Gasperini?

"La Roma è nella mani giuste, è un trio che assicura più amore per questa squadra. Ranieri è un amico e un romanista a cui non si può non voler bene, in più ha cambiato l'atteggiamento di tifosi e calciatori. Massara è un dirigente capace e silenzioso, e se avrà la possibilità di lavorare farà bene. Mi incuriosisce Gasperini: lo apprezzo perché è uno tosto che vuole tanto allenamento".

Infine Boniek ha manifestato la sua volontà di un ritorno in giallorosso.

"Mi piacerebbe tornare alla Roma, aiutarla a fare qualcosa. Questo però dipende dalla proprietà. Sto guardando con curiosità ciò che sta accadendo: ora vanno rispettati i paletti del Fair Play Finanziario, ma sono convinto che a inizio campionato la squadra sarà forte".

