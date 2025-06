Atalanta, striscione dei tifosi per Gasperini: "Hai fatto un capolavoro, grazie mister" (FOTO)

"Hai fatto un capolavoro, una storia incredibile. Grazie Mister Gasp": con questo striscione esposto all'esterno del Gewiss Stadium i tifosi dell'Atalanta dimostrano ancora una volta il loro affetto nei confronti di Gian Piero Gasperini. I tifosi nerazzurri ringraziano e salutano il tecnico dopo 9 anni a Bergamo e prossimo a diventare il nuovo allenatore della Roma. Il sito calcioatalanta.it pubblica l'immagine.

A banner praising Gian Piero Gasperini's time with Atalanta has appeared in Bergamo.

"you made a masterpiece. An incredible story...Thanks mister gasp"

