As Roma: collaborazione con Ogyre, startup nella salvaguardia dell'Oceano

Nuova iniziativa della Roma che si schiera al fianco di Ogyre, una startup italiana impegnata nella salvaguardia dell'oceano. Questa la nota ufficiale pubblicata dal club giallorosso sul proprio sito:

"L’AS Roma scende in campo a fianco di Ogyre, startup italiana impegnata nella salvaguardia dell’Oceano, con un obiettivo comune: raccogliere 30.000 chilogrammi di rifiuti marini e contribuire concretamente alla tutela dell'ambiente. Questa nuova collaborazione nasce dalla volontà di unire sport e sostenibilità, trasformando la passione per il calcio in un gesto tangibile a favore del Pianeta. Grazie a Ogyre e alla sua rete internazionale di pescatori che ogni giorno recuperano rifiuti dal mare in Italia, Indonesia e Brasile, ogni chilogrammo raccolto rappresenterà un passo in più verso un futuro più pulito.

Attraverso questa iniziativa, l’AS Roma compie un’azione concreta per l’ambiente e rinnova il proprio impegno nei confronti delle nuove generazioni di tifosi e cittadine e cittadini sensibili alla crisi ambientale. La campagna, che si svilupperà nel corso dell’anno, sarà accompagnata da attività di sensibilizzazione e comunicazione, con l’obiettivo di coinvolgere i supporter giallorossi e rendere visibile l’impatto positivo della squadra anche fuori dal campo. Per Ogyre, la collaborazione rappresenta una straordinaria opportunità per parlare di oceani e inquinamento plastico a un pubblico vasto e appassionato.

Con un obiettivo ambizioso – 30 tonnellate di rifiuti raccolti – AS Roma e Ogyre dimostrano che il calcio può essere un potente acceleratore di cambiamento. Quando i valori dello sport incontrano l’impegno per l’ambiente, nasce una forza capace di ispirare milioni di persone, dentro e fuori dallo stadio. La partecipazione del Club a questo progetto rientra nelle policy “Economia Circolare” e “Emergenza Climatica” della Strategia di Sostenibilità dell’AS Roma.

Visita la pagina del nostro sito dedicata alle iniziative di sostenibilità ambientale dell’AS Roma per seguire la campagna!".

