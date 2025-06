"Amor por Santino": Paredes show in una partita di beneficenza e gol di tacco su assist di Osvaldo. Presente anche Dybala a bordocampo (FOTO e VIDEO)

Grande gesto di Paulo Dybala e Leandro Paredes, i quali sono tornati dagli Stati Uniti per partecipare a una partita (di calcio a 5) di beneficenza a Caseros (Argentina). L'evento "Amor por Santino", patrocinato dalla Fondazione Carlos Tevez, prevedeva una raccolta fondi per aiutare Santino Rzesniowiecki, un bambino di sei anni che sta combattendo contro la leucemia. Il centrocampista della Roma è sceso in campo, mentre la Joya ha seguito la partita da bordocampo a causa dell'infortunio che lo tiene ai box da marzo. All'iniziativa erano presenti anche Thiago Almada, Daniel Osvaldo, Colo Gil, Urzi, Bruno Galván, Pablo Mouche.

Grande ovazione dei tifosi per Paredes, autore anche di un gol di tacco su assist di Osvaldo. Applausi anche per Dybala, il quale ha firmato alcune magliette del Boca Juniors mentre era in tribuna.

IMAGINATE JUGAR CON ESTOS CRACKS... Leandro Paredes, Paulo Dybala, Thiago Almada, Dani Osvaldo, El Colo Gil, Caniche Urzi, Bruno Galvan y más figuras formaron parte de un evento solidario. pic.twitter.com/wJ0dmDsCEH — SportsCenter (@SC_ESPN) June 26, 2025

BOCA PRESENTE: Paulo Dybala y Dani Stone firman camisetas del Xeneize en un evento solidario. pic.twitter.com/HXbbnuStPv — SportsCenter (@SC_ESPN) June 25, 2025

??? El calor del pueblo argentino para un campeón del mundo... pic.twitter.com/WkOumH5O4G — SportsCenter (@SC_ESPN) June 26, 2025

Mientras se define su futuro, Leandro Paredes participa de un partido a beneficio en la localidad de Caseros junto a Thiago Almada y Paulo Dybala . pic.twitter.com/e620ukv3nX — Ezequiel Sosa (@Eze_sosa) June 25, 2025