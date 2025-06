Claudio Ranieri si unisce al dolore per la prematura scomparsa di Gianfranco Butinar. In un video pubblicato da Teleradiostereo, l'ex tecnico giallorosso ha voluto inviare un messaggio per esprimere la sua vicinanza in questo momento difficile. Poche ma sentite le sue parole: "Buonasera, mi unisco al vostro cordoglio per la prematura scomparsa di Gianfranco".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TeleRadioStereo92.7 (@teleradiostereo92.7fm)