'1° Memorial Mattia Giani': anche Mancini parteciperà all'evento di sabato 14 giugno

Si terrà sabato 14 giugno a San Romano (PI), in Piazza della Costituzione, il 1° Memorial Mattia Giani. L’evento è dedicato al ricordo di Mattia Giani, scomparso il 15 aprile 2024 sul campo di calcio. Sarà una giornata in cui sport, musica e solidarietà si uniranno per una causa importante: sensibilizzare sull’importanza dei defibrillatori e raccogliere fondi da destinare in beneficenza proprio per acquistarne e donarli a tutte quelle realtà sportive e sociali che non dispongono di quest'ultimi, in collaborazione con l’associazione Live Charity.

Alla giornata, che inizierà alle ore 8.00 e si articolerà in numerose attività, parteciperanno diversi ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo, tra cui Gianluca Mancini, Gigi Buffon, Giampaolo Pazzini, Riccardo Trevisani, Fernando Siani, Giuseppe Pastore, Emiliano Viviano, Ciccio Graziani.